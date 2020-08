CARRETINHA COM 11 MOTOCICLETAS SE DESPRENDEU DE UMA CAMINHONETE, DURANTE VIAGEM DE MANAUS A PORTO VELHO

Um fato inusitado durante abordagem de uma equipe tática da Polícia Rodoviária Federal que patrulhava a BR 319, que liga o estado do Amazonas a Porto Velho/RO. Um empresário, que havia adquirido 11 motocicletas em Manaus/AM e as trazia em uma carretinha, por muito pouco não ficou sem as motocicletas que as trazia de Manaus. O empresário durante a abordagem dos policiais rodoviários relatou que estava vindo de manaus com destino a Porto Velho trazendo 15 motocicletas, sendo que, 04 estavam na carroceria da caminhonete e outras 11 na carretinha que era puxada por seu veículo.

O empresário tomou um susto ao verificar que a carretinha que ele trazia engatado ao veículo havia desaparecido. Apos a equipe policial verificar que todas as documentações do empresários estavam em ordem, a equipe fez o trajeto contrário onde cerca de dezenas de kilometros conseguiram encontrar a carretinha dentro do mato, parece cômico mas o fato aconteceu.

A carreta foi resgatada em uma área não habitada, no meio do mato, os policiais encontraram todas as motos, com sinais evidentes de o veículo tinha se soltado do engate, resultando em capotamento e danos em algumas motocicletas.

Ao final, o comerciante agradeceu a PRF pelo auxílio na recuperação de seus bens e seguiu viagem sentido capital de Rondônia.

FONTE: PRF/ASSCOM