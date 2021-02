Pelo menos umas 100 carretas carregadas de grãos aguardam descarregamento no Porto Graneleiro Masutti em Humaitá.

As filas são decorrente da pressa em entregar a grande produção aos países asiáticos. A China tem pressa em receber os grãos e a logística mais rápida em decorrência as cheias do Rio Madeira, provocaram um aumento significativo dos carreteiros em efetuar descarregamento em nosso setor industrial.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ