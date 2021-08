CARRETA TOMBA NA BR 230 PRÓXIMO AO DISTRITO DE MATUPÍ

Uma carreta tombou durante viagem próximo ao Distrito de Matupí, na manhã desta última quinta feira.

O acidente teve momentos dramáticos com a participação de policiais militares tentando resgatar uma vítima que ficou presa nas ferragens, após o tombamento.

Para retirada do acidentado, foi utilizado uma PC que levantou a cabine desprendendo o ferido, que foi removido com vida ao posto de saúde, onde recebeu os primeiros cuidados médicos para deslocamento ao Hospital Regional de Humaitá, onde está em observação médica.

Loading...

Destacamos neste resgate os policias, fa guarnição de serviço em Matupí que de forma célere, agiram, no salvamento do ferido que estava preso agonizando, a espera de socorro. Os policiais Sgt Pm C Sá, Sgt Pm Ramos Martins, Cb PM Sadraque, Cb PM G Conceição e Cb Pm Alex Silvio mobilizaram conjuntamente o socorro imediato.

É importante destacar ainda as equipes de saúde e o empresario da Maquina PC que disponibilizou de imediato a utilização de sua maquina no resgate.