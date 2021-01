Uma Carreta tombou hoje (19) na BR 230 km 90 próximo ao Restaurante da Sula, no trecho entre Humaitá e Matupí. O local estava bastante escorregadio devido as chuvas de inverno no percurso, além de muitos buracos neste período chuvoso as atenções dos motoristas devem está afiadas, pois os perigos são eminentes.

Segundo informações enviadas a nossa redação os danos foram materiais e o motorista passa bem.

