CARRETA CARREGADA DE MILHO TOMBOU NA BR 319 VINDO EM DIREÇÃO A HUMAITÁ

Acidente ocorrido agora pouco na BR 319 cerca de 04 km da Ponte Rio Madeira em Porto Velho, capital de Rondônia, envolvendo uma carreta bí trem carregada de milho, tombou na saída da curva da morte, uma das mais perigosa do trecho entre Porto Velho e Humaitá no sul do Amazonas.

O local está com bastante pessoas carregando os grãos espalhados na pista. A PRF já chegou agora no local.

Imagens exclusiva no seu canal de notícias mostram com exclusividade o fato neste momento.

