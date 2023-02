Carnaval na Floresta: Programação descentraliza atrações e chega a várias zonas de cidade

Desfile das Escolas de Samba de Manaus, Concursos de Fantasia Adulto e Infantil, Carnaval do Povão e o tradicional Carnaboi, são algumas das ações que movimentam o “Carnaval na Floresta – Amazonas 2023”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A retomada da festa popular, que abre o calendário de eventos do estado, movimenta a cadeia produtiva da indústria cultural em várias zonas da capital.

A programação carnavalesca alternativa, deste ano, descentraliza as ações, se expandindo para além da área central da cidade e do Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho, o Sambódromo. Entre as novidades, está o “Carnaval do Povão”.

Uma passarela do samba foi montada na praça Mindu Norte, na Alameda Alphaville, Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. O novo espaço recebe o Grupo Experimental do Carnaval de Manaus. No dia 9 de fevereiro, há desfile de blocos e, dia 10, é a vez das escolas de samba experimentais Amor, União Leste, Mocidade da União, Império do Cajual e Acadêmicos do Rio Negro. Os desfiles iniciam às 20h e a entrada é gratuita. A escola experimental vencedora ganhará uma vaga no grupo de acesso B das escolas de samba de Manaus.

Outro destaque na programação, é o Esquenta do Carnaboi, bem como, a data de realização da festa tradicional que celebra o ritmo do boi-bumbá. A abertura do Esquenta será no dia 12 de fevereiro, às 19h, na praça Mindu Norte. Mais de 30 atrações musicais se apresentam, levando para o público, um repertório de toadas de sucesso. Do dia 13 a 22 de fevereiro, a festa passa a acontecer no parque Largo do Mestre Chico, na Praça 14 Janeiro, zona sul de Manaus.

E o Carnaboi será em dois dias: 25 e 26 de fevereiro, no Sambódromo, das 19h às 3h. Segundo o secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, a festa ganha visibilidade e marca o início da programação do Festival Folclórico de Parintins.

“Nessa ocasião, vamos divulgar o evento e ensaios que acontecem, aos sábados, no Sambódromo, assim como aquelas datas dos eventos lá em Parintins, organizados pelos bois (Caprichoso e Garantido)”, revela o secretário, antecipando as expectativas para o festival folclórico na ilha Tupinambarana. “Certamente será uma grande experiência. O governador Wilson Lima já nos passou a orientação de como tratar o evento, compreendendo também a importância deste festival para divulgação do nosso estado e o tanto que agrega de valores e gera de trabalho e renda para tanta gente”, pontua o secretário.

Concurso de Fantasias e Melhor Máscara

Neste ano, o tradicional concurso acontece no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) – antiga Bola da Suframa, rua Silves, Distrito Industrial. A programação segue dividida em dois dias: 12 de fevereiro, às 17h, acontece o Concurso de Fantasias Infantil e no dia 19, às 18h, é a vez do Concurso de Fantasias Adulto e Máscaras.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a data dos respectivos concursos, entre 8h e 15h, no portal da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (https://bit.ly/credenciamentos2023). Os prêmios variam de R$ 400 (quatrocentos reais) a R$ 7.000 (sete mil reais) e serão contemplados os três primeiros colocados de cada categoria nas modalidades Adulto, Infantil, Melhor Idade e Mestre-Sala e Porta Bandeira. Na modalidade Melhor Máscara, apenas o primeiro lugar nas duas categorias.

Bandas e blocos

Até meados do mês de março, blocos de rua e bandas de Carnaval seguem levando muito samba e alegria aos foliões em todas as regiões da cidade e em várias cidades do interior. O apoio do estado, com atrações musicais e suporte às bandas inscritas no edital – que foi disponibilizado no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) – irá beneficiar 3,9 mil artistas de fazedores de cultura da capital e dos municípios.

O Bloco das Piranhas e a Banda do Galo que, tradicionalmente, arrastam multidões, serão realizados no Sambódromo, nos dias 19 e 21 de fevereiro, respectivamente.

Ensaios e desfiles

Para que o público tenha uma prévia dos desfiles e os componentes das agremiações possam alinhar os últimos detalhes, os ensaios técnicos abertos ao público, serão realizados no Sambódromo. No dia 12 de fevereiro, ensaiam as escolas do Grupo de Acesso A e B. Nos dias 13 e 14, é a vez do Grupo Especial. Os ensaios iniciam às 20h.

Uma das atrações mais aguardadas pelo público são os desfiles das escolas de samba, que acontecem entre os dias 16 e 19 de fevereiro, a partir das 20h, também, no centro de convenções.

Na primeira noite, se apresentam as escolas do Grupo de Acesso B: Leões do Barão Açú, Gaviões do Parque 10, Meninos Levados, Império do Mauá, Legião de Bambas, Mocidade Independente de Ipixuna, Unidos do Coophasa, Unidos da Cidade Nova e Balaku Blaku.

No dia 17, as escolas do Grupo de Acesso A: Mocidade Independente da Raiz, Império do Hawaí, Beija Flor do Norte, Acadêmicos da Cidade Alta, Sem Compromisso, Presidente Vargas, Dragões do Império, Tradição Leste e Mocidade Independente do Coroado.

E as oito agremiações do Grupo Especial, defendem seus enredos e cores na última noite de festa, 18 de fevereiro. São elas: Vila da Barra, Primos da Ilha, Andanças de Ciganos, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Unidos do Alvorada e Vitória Régia.

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Divulgação/Banda do Galo