Carlos Almeida acompanha investimentos do Estado em Apuí

Com comitiva de secretários e parlamentares, Carlos Almeida visitou ações em áreas de infraestrutura, saneamento e fomento da agricultura familiar

O governador do Amazonas em exercício e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, acompanhado de uma comitiva composta por secretários de Estado, deputados estaduais e representantes da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, visitou, no fim de semana, o município de Apuí, no sul do Estado, que recebe investimentos do Governo. No sábado (21/09), ele acompanhou a obra em andamento da rede encanada de água, investimento de aproximadamente R$ 4,3 milhões que tem a previsão de ser concluída no segundo semestre de 2020 e beneficiará cerca de 1.100 famílias.

“O sistema de distribuição de água está vindo para trazer uma melhora na qualidade de vida da população”, afirmou o governador em exercício, que também esteve na rodovia AM-174, que liga os municípios de Apuí a Novo Aripuanã, principal via de escoamento da produção, para verificar as condições da estrada e das pontes no local. “Existe uma preocupação, inclusive no município vizinho, que isso seja objeto de atenção no Estado. Há uma necessidade de planejamento tanto emergencial quanto mais estruturado e as duas pontes que se encontram em risco já são objetos de nossa atenção, em breve faremos o anúncio de atuação”.

Educação – Carlos Almeida esteve nas escolas estaduais Gilberto Mestrinho e Maria Curtarelli Lira, que passaram por reformas e foram entregues há um mês para a população da cidade. O roteiro contou também com uma vistoria na unidade da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que também passará por manutenção, com entrega prevista ainda para este ano.

“A reforma nas escolas, que já se encontravam, uma com dez e a outra há 15 anos, sem atenção do Governo Estadual, tiveram uma atenção que foi exemplificada em dois meses de trabalho, com reparos em hidráulica, elétrica, pintura e demais reparos que mostram uma qualidade melhor na prestação do ensino para a população”, disse Carlos Almeida. “Sobre a UEA, trabalhamos com planejamento para utilização melhor dos nossos recursos e vamos fazer o levantamento adequado para que os reparos possam ser realizados e, no ano que vem, possamos retomar os cursos”.

Produção Rural – Ainda no sábado, o governador em exercício participou da solenidade de encerramento do curso de Boas Práticas da Piscicultura e prestigiou a 32ª Exposição Agropecuária de Apuí (Expoap). Em parceria com a prefeitura local, o Governo, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror) e da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), investiu em infraestrutura e na oferta de linhas de financiamento aos produtores rurais.

“O trabalho realizado no setor primário vem no sentido de crescimento na própria produção da população e os investimentos que vem sendo feitos de forma crescente mostra nosso compromisso com o desenvolvimento, que é o compromisso do Governo Wilson Lima”, comentou Carlos Almeida.

Entre as ações está a entrega de triciclos cargos, fruto de emenda parlamentar que destinou recursos do Governo do Estado, via Sepror, para a Prefeitura de Apuí, no valor de R$ 57.500,00. Estes veículos devem atender agricultores familiares para o escoamento da produção da zona rural para os centros consumidores do município.

Também foram destinados R$ 450 mil para aquisição de máquinas de patrulha mecanizada para recuperação de vicinais, resultado de emenda parlamentar assinada em 2 de agosto deste ano, enquanto, por convênio, a Sepror repassou à Prefeitura de Apuí o valor de R$ 549.998, para a aquisição de 134.444 mil litros de combustível para recuperação de estradas e vicinais.

Já por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), foram destinados R$ 320 mil para compra de equipamentos agrícolas para duas associações com o objetivo de impulsionar a agricultura familiar no município. “É muito importante ter o governador visitando o interior, ouvindo a população e buscando soluções para os problemas do nosso povo”, destacou o titular da Sepror, Petrúcio Magalhães.

Comitiva – Durante a visita a Apuí, o governador em exercício contou com a participação de secretários de Estado, deputados estaduais e representantes da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. Entre os parlamentares estavam o senador Omar Aziz, deputado federal Sidney Leite, os deputados estaduais Delegado Pericles, Dr. Gomes, Fausto Júnior, Joana Darc, líder do Governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, Alessandra Campelo, Álvaro Campelo, Therezinha Ruiz, além dos secretários de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique; de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Caroline Braz; de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias; de Educação (Seduc), Vicente Nogueira; de Produção Rural (Sepror), Petrúcio Magalhães; de Fomento (Afeam), Marcos Vinicius; e o executivo do Fundo de Promoção Social (FPS), Rafael Bessa.

“Acompanhamos os resultados no município, com a presença desta comitiva para testemunhar que esse modelo desenvolvido em Apuí é um modelo que devemos seguir, modelo de equilíbrio ambiental aliado com desenvolvimento”, garantiu Carlos Almeida.

FOTOS: BRUNO ZANARDO/SECOM