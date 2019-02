Carlinhos Bessa é o novo líder do Governo na ALEAM

O deputado estadual Carlinhos Bessa (PV) foi apresentado como o novo líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O governador Wilson Lima (PSC) anunciou a escolha durante a primeira Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. O parlamentar, que está em seu primeiro mandato, será o porta-voz do Poder Executivo.

Para o parlamentar, a escolha do governador garante conjuntura para a expansão do trabalho realizado no interior do Estado e destaque no cenário da política estadual. “A grande missão que recebi do governador Wilson Lima me dá oportunidade para mostrar o potencial político que tenho e expandir o trabalho que desenvolvemos na região em que fui criado. Tive oportunidade de vivenciar política desde minha infância, mas hoje tenho a chance de viver a política de renovação”, disse.

O deputado salientou que, como porta-voz do Poder Executivo, trabalhará alinhado com os demais parlamentares para a aprovação de projetos que contribuam para o desenvolvimento do Amazonas e para a atenção básica para os municípios do interior. “Sou filho do interior e conheço bem as dificuldades daqueles que vivem longe da capital. Precisamos trabalhar para que os serviços públicos possam chegar a todos os municípios, sobretudo aqueles mais distantes. Os municípios-polo de cada calha devem funcionar como pontos estratégicos para diminuir a distância de deslocamento da população para a capital e desafogar as demandas saturadas em Manaus, resultantes da falta de capacidade ou acesso de serviços básicos no interior”, ressaltou.

Bessa aponta a grande contribuição da escola política do interior do Amazonas como formadora de lideranças. “A exemplo de grandes nomes do cenário político como Gilberto Mestrinho, natural de Lábrea, Álvaro Maia e Amazonino Mendes, do município de Eirunepé, e Plínio Ramos Coelho, de Humaitá, vejo que o interior preparou gestores públicos que tiveram muita importância para o desenvolvimento do nosso Estado. Desses, devemos aprender com os erros e se espelhar nos acertos. Quero trabalhar para ser reconhecido pela relevância do trabalho que fiz para a sociedade que me elegeu como representante”, enfatizou.

Somente em Tefé, o deputado Carlinhos Bessa conquistou 10.808 votos, o que representa 37,88% dos votos válidos, tornando-se o primeiro deputado tefeense mais bem votado da história política do município. Eleito com 16.175 votos, o deputado contou, ainda, com o apoio de municípios vizinhos como Alvarães, Uarini, Fonte Boa, além da capital Manaus. Bessa associa sua vitória aos trabalhos sociais desenvolvidos na região. “Quando comecei a advogar em Tefé, há 9 anos, percebi que a população não possuía recursos para o pagamento dos honorários e tampouco conheciam seus direitos como cidadãos. A partir disso, entendi que minha missão ali era ajudar essas pessoas com a profissão que escolhi exercer e foi o que decidi fazer”, lembrou.

Perfil

Carlinhos Bessa, 34, é natural do município de Tefé, na calha do Médio Solimões. Formado em Direito pelo Centro Universitário do Norte – Uninorte, atua na advocacia desde 2010. Foi gerente de contratos da Secretaria Estadual de Saúde (Susam)/Fundo Estadual de Saúde de 2010 a 2012.

Entre os anos de 2012 e 2014 atuou como subprocurador dos municípios de Alvarães e Uarini. Em 2017, foi nomeado presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Tefé. No mesmo ano, assumiu a representação do município de Tefé, em Manaus, onde desenvolveu trabalhos na área social por meio da Casa de Apoio. Em março de 2018, Bessa deixou a representação do município para concorrer às eleições como deputado estadual pelo Partido Verde – PV.