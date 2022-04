Careiro recebe terceira edição de 2022 do Turismo em Movimento

Evento é promovido pela Amazonastur e segue até sexta-feira (29/04)

Em mais uma edição do Turismo em Movimento de 2022, o Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), realiza ação de atendimento aos empresários e demais interessados em empreender no turismo, desta vez na cidade Careiro (a 88 quilômetros de Manaus). A programação inicia nesta segunda (25/04) e segue até sexta-feira (29/04), contando com visitas técnicas, atendimentos do Cadastur e sessão de negócios.

O presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, destaca que a parceria com instituições é fundamental para a realização do evento e que a programação faz parte do processo para promover o setor nos municípios do interior do estado.

“Cumprindo a determinação do governador Wilson Lima, o nosso foco é alcançar operadores de turismo do interior do estado para garantir um melhor atendimento aos visitantes da cidade e fomentar o ordenamento turístico. Com a legalização dos estabelecimentos, e o olhar atento do Governo do Estado, é possível atrair investimentos por meio de capacitação e a promoção do destino”, disse Gustavo.

Além do município do Careiro, a programação também tem como foco as cidades do entorno, entre elas Careiro da Várzea, Iranduba, Manaus, Manaquiri, Autazes, Itacoatiara e Borba. As atividades da equipe técnica da Amazonastur ocorrem durante os cinco dias, mas os atendimentos serão realizados na quinta-feira (28/04), das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h, na Escola Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, localizada na rodovia BR-319, Km 11.

As ações contemplam orientações mercadológicas, regularização de prestadores de serviços turísticos, formalização empresarial, gestão, financiamentos e licenciamentos. Também fazem parte da programação sessões de negócios, reuniões técnicas e visitas de reconhecimento do destino com vistas a promover o crescimento empresarial do setor e o melhor desenvolvimento das ações pelo poder público.

A realização do Turismo em Movimento conta com parceria da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) e da Prefeitura de Careiro.

FOTOS: Janailton Falcão