CANUTAMA SOFRE COM AS CHEIAS DO RIO PURUS

As cheias do Rio Purus já afetas municípios de sua calha, a exemplo de Boca do Acre e Pauini, Labrea e Canutama já começaram a sofrer com a subida das águas do rio.

Imagens enviadas da cidade de Canutama, revelam dias difíceis a serem enfrentados pelos moradores da cidade e de sua zona rural.

A Defesa Civil do Estado e do Município já estão mobilizadas nessas cidades para levar socorro e apoio a quem precisa. Nossa reportagem esta em alerta, monitorando as informações que nos são enviadas por colaboradores que nos segue em suas redes sociais.

O governo do estado já foi informado sobre esta situação. O município de Labrea pode ficar isolado com a subida das águas acima de sua rodovia a BR 230 que em.alguns trechos já acusam um alto risco de ficarem submersas.

FOTO: FRANCIVAN JR