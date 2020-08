Cantor Sertanejo com Covid-19 sai da UTI e chora: “Não merecia isso”

Ainda com muito cansaço ao falar e respirar, o cantor sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, apareceu em um vídeo já sem o respirador, momentos após receber a notícia que deixaria a UTI, para agradecer pelo “milagre em sua vida”. O cantor deixou a unidade intensiva de um hospital em Goiânia após 9 dias internado por conta do novo coronavírus.

No vídeo, publicado no perfil dele no Instagram, o artista disse que chorou muito com a vitória. “Fazendo este vídeo para agradecer a Deus, que fez um grande milagre na minha vida, que operou uma grande maravilha dentro de mim, não só no meu corpo, curando meus pulmões, minha respiração, como, principalmente, na minha alma”, refletiu.

Os pais do cantor Cauan, também contraíram o coronavírus. O pai da cantor já havia testado positivo, agora a mãe também foi confirmada com a doença .

“Eu não mereço isso”

O cantor se emocionou ainda mais ao comentar sobre as manifestações de apoio de anônimos e dos fãs, que rezaram e torceram pela recuperação dele. “Eu não mereço isso. Deus faz coisas assim que chegam a constranger a gente, porque a gente sabe das nossas limitações. Mas Deus é com a gente.”

Durante a gravação, ele mostrou alguns equipamentos médicos que estava usando na UTI para se recuperar. Enquanto isso, agradecia a toda a equipe médica, aos familiares e aos amigos pelos cuidados.

“Só tenho que agradecer. Ao Cleber, meu parceiro, minha vozinha que tá lá em Ceres (GO), meus parentes, meus amigos, as pessoas que estão orando, que eu conheço ou que eu não conheço, que estão se preocupando comigo mesmo sem eu merecer”, desabafou.

