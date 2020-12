O cantor Matheus, da dupla com Lucas, morreu esta terça-feira (22), após ter sido contaminado com covid-19, informação confirmada pela família do sertanejo.

Edilson da Silva Rodrigues, nome de batismo de Matheus, tinha 57 anos e foi internado em sua cidade, Presidente Prudente (MG), depois de ter estado em Portugal.

Segundo a família, Matheus começou a apresentar sintomas e passar quando chegou no Brasil. Ele foi hospitalizado, mas acabou por não resistir.