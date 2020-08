Cantor de funk foi executado com 12 tiros em Manaus

Morreu assassinado na noite desta quarta-feira (19) um homem identificado como Leonadson da Silva Castro, de 23 anos. O crime aconteceu no beco do Igarapé, localizado na rua Gilberto Mestrinho, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares, três homens chegaram em um carro branco e adentraram o beco, atirando várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Os suspeitos fugiram após o crime.

A irmã de Leonadson falou à imprensa que ele foi envolvido com o tráfico de drogas e chegou a entrar na igreja mas, segundo ela, ele pode ter se “desencaminhado” após ser pai.

“Eu disse para ele que ajudaria a alugar uma casa, falei pra pensar no filho, e olha como ele morreu: sujo, sem nada. Cadê os amigos?”, questionou.

A 8ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) atuou no isolamento da cena de crime. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica fizeram a análise do local e a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Por Raphael Sampaio