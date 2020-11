Canoa afunda no Rio Madeira com uma mãe e três crianças, próximos a Muanense no Rio Madeira

Por muito pouco não aconteceu uma tragédia no Rio Madeira próximo a Comunidade de Muanense, nesta manhã de quarta-feira (11.11) envolvendo uma mãe e três crianças, que tiveram sua canoa alagada ocasionado pelo banzeiro forte no momento em que a família se deslocava no rio.

Em uma manhã de ventos fortes ocasionados pelo mal tempo, querendo chover por volta das 10:15 de hoje ocorreu um fato que por muito pouco não gerou um grave naufrágio no Rio Madeira, que vitimou uma mãe com seus 3 filhos que vinham de Humaitá para sua casa que fica na comunidade de Muanense.

A mãe, identificada como Alzirene Carvalho Deniz foi surpreendida com um forte banzeiro que alagou a canoa em que a mesma vinha com seus filhos, ela citou que as aguas tombou a canoa que os mesmos vinham, chegando a cair todos dentro do Rio Madeira.

Um morador da comunidade que estava no barranco avistou o acontecido, e acionou a equipe de socorro da UBS Muanense sob o comando do Tec de Enf. CLÉBER POSTIGO, que imediatamente foram com a lancha da UBS até o local do acidente, em poucos minutos, conseguindo resgatar e salvar a todos, com a ajuda de 2 rapazes que também participaram do resgate, graças a Deus tudo terminou bem. A canoa com o rabeta foi profundo, e não conseguiram recuperar.

Toda a família após o grande susto, foram atendidas no posto médico local, e já foram liberadas para suas casas, com um quadro estável de saúde. Parabéns a toda a equipe de saúde do Posto Polo de Muanense pela bela ação realizada nesta ocorrência!