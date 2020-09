CAMPO DE AREIA ILUMINADO NO BÊCO DO BACURÍ (Humaitá AM)

Humaita AM: Moradores do bairro de São José agora tem um espaço para jogar futebol Society de areia durante o dia ou a noite. A prefeitura de Humaitá através da secretaria de esportes entregou no último sábado o campo de areia iluminado com calcadao para caminhada.

Agora a prática de exercícios saudáveis como caminhada matinal ou noturna já podem ser realizada normalmente e isso ocasionou a mudança de vida dos comunitários.

Estamos felizes com esse campo de areia, finalmente saímos da poeira e da falta de um local adequado para podermos jogar bola e caminhar, além de reencontrarmos os amigos que também vem em busca de praticar esportes aqui!” Falou um morador que preferiu não se identificar.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ