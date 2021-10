CAMPEONATO HUMAITAENSE 2021

Rodada Principal adulto.

O jogo de abertura na Sexta, (22 de outubro)

que ocorreu as 19:00hs

o São Cristóvão empatou com o Internacional em 2 a 2.

Na rodada deste sábado, (23 de outubro)

As 19:00hs

As equipes do Moto Clube e do Rio Negro se enfrentam nos gramados do estádio Arlindo Silva, onde o Moto Clube venceu o Rio Negro por 3 a 1.

TABELA DO CAMPEONATO HUMAITAENSE DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA MASCULINO 2021.

DATA: Sexta Feira, Dia: 29 de outubro de 2021

CHAVE: Chave B

CONFRONTO: Rio Madeira X Goiás

HORÁRIO: 19:30hs

————————–

DATA: Sábado, Dia: 30 de outubro de 2021

CHAVE: C

CONFRONTO: América X Tigres

HORÁRIO: 19:30hs

————————–

DATA: Sexta Feira, Dia: 05 de novembro de 2021

CHAVE: D

CONFRONTO: Internacional X Corinthians

HORÁRIO: 19:30hs

————————-

DATA: Sábado, Dia: 06 de novembro de 2021

CHAVE: A

CONFRONTO: Fortaleza X Flamengo

HORÁRIO: 19:30hs

————————-

DATA: Sexta Feira, Dia: 12 de novembro de 2021

CHAVE: C

CONFRONTO: Nacional X América

HORÁRIO: 19:30hs

————————–

DATA: Sábado, Dia: 13 de novembro de 2021

CHAVE: B

CONFRONTO: Juventude Realidade X Fortaleza

HORÁRIO: 19:30hs

—————————–

DATA: Sexta Feira, Dia; 19 de novembro de 2021

CHAVE: B

CONFRONTO: Rio Madeira X Moto Clube

HORÁRIO: 19:30hs

—————————–

DATA: Sábado, Dia: 20 de novembro de 2021

CHAVE: D

CONFRONTO: Corinthians X São Cristóvão

HORÁRIO: 19:30hs

—————————-

DATA: Sexta Feira, Dia; 26 de novembro de 2021

CHAVE: B

CONFRONTO: Goiás X Rio Negro

HORÁRIO: 19:30hs

—————————–

DATA: Sábado, Dia; 27 de novembro de 2021

CHAVE: C

CONFRONTO: Tigres X Nacional

HORÁRIO: 19:30hs

——————————

DATA: Sexta Feira, Dia: 03 de dezembro de 2021

CHAVE: B

CONFRONTO: Moto Clube X Goiás

HORÁRIO: 19:30hs

——————————–

DATA: Sábado, Dia: 04 de dezembro de 2021

CHAVE: A

CONFRONTO: Flamengo X Juventude Realidade

HORÁRIO: 19:30hs

——————————-

DATA: Sexta Feira, Dia: 10 de dezembro de 2021

CHAVE: B

CONFRONTO: Rio Negro X Rio Madeira

HORÁRIO: 19:30hs