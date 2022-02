Campeonato de Atletismo é destaque na agenda esportiva da Faar

Campeonato Amazonense Escolar de Atletismo, a competição visa a Seletiva Nacional Gymnasiade 2022

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Alto Rendimento (Faar), acontece nesta sexta-feira (04/02), em Manaus, o Campeonato Amazonense Escolar de Atletismo. A competição é organizada pela Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) e visa a Seletiva Nacional Gymnasiade 2022.

O evento, que é destaque na agenda esportiva da Faar, acontecerá às 14h, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Os melhores colocados serão classificados para a Seletiva Nacional Gymnasiade 2022, que acontece em Aracaju (SE), do dia 7 de março a 1º de abril deste ano.

Segundo o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, a competição além de incentivar a prática do esporte olímpico, serve para descobrir novos talentos.

“Esse campeonato busca fomentar ainda mais a prática dessa modalidade olímpica. Sabemos que os jovens que participam aqui têm um futuro brilhante, e nosso trabalho vai ser sempre incentivar e apoiar para que eles possam ir cada vez mais longe”.

Poderão participar atletas de 16 a 18 anos, nascidos de 2004 a 2006, regularmente matriculados nas redes estadual, municipal e privada. Além dos atletas de Manaus, participarão também estudantes de Manacapuru e Urucurituba, que disputarão as provas de 100m rasos, 400m rasos, salto triplo, arremesso de peso e lançamento do disco.

Futebol – Dando prosseguimento à agenda esportiva, neste final de semana acontece também a 4ª rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. No sábado (05/02), o Manaus enfrenta o Princesa, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, e o Fast encara o JC no Carlos Zamith. Os dois jogos serão às 15h30.

A competição organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar.

Protocolo – Respeitando o Decreto Governamental n° 45.103, que suspende a realização de eventos com venda de ingressos, neste início de campeonato ainda não haverá a presença de torcedores, assim como na Vila Olímpica. Todas as atividades seguirão os protocolos sanitários contra a Covid-19.

Ainda de acordo com a determinação do Estado, todos os profissionais e equipe técnica presentes nas praças deverão fazer o uso da máscara, manter o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Confira a agenda completa:

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Amazonense Escolar de Atletismo

Data e hora: Sexta-feira (04/02), às 14h

Organização: Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam)

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus FC x Princesa

Data e hora: Sábado (05/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Fast x JC

Data e hora: Sábado (05/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – São Raimundo x Amazonas

Data e hora: Sábado (05/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manauara e Clipper

Data e hora: Domingo (06/02), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

FOTOS: Mauro Neto/Faar