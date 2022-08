Campeã da Libertadores, jogadora de futsal morre aos 20 anos

O esporte brasileiro está de luto. Campeã da Libertadores 2022, a jogadora de futsal Pietra Medeiros morreu na última sexta-feira. Ela tinha apenas 20 anos e estava internada para tratar de uma hepatite autoimune.

Pietra atuava pelo Taboão da Serra. Por conta da doença, os últimos jogos do time foram adiados. A jogadora ficou internada no hospital Leforte de São Paulo por dez dias, mas não resistiu. A morte da jovem gerou muita comoção nas redes sociais.

– É com muito pesar que comunicamos o falecimento da nossa atleta Pietra. Agradecemos a todos que se uniram nesse últimos dias desafiador e oraram por ela. Desejamos muito força a todos os famíliares e a nosso grupo. A foto vai colorida e com esse sorrisão lindo – publicou o perfil oficial do Taboão.

Pietra havia acabado de conquistar a Libertadores pelo Taboão. A jogadora integrava o sub-20 do time e também atuava no elenco principal. Pietra jogava como ala, era habilidosa e tinha uma carreira promissora pela frente.