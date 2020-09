Campanha ‘Setembro Amarelo’ chama atenção para mortes na Ponte Rio Negro

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizará durante todo o mês de setembro, a campanha “Setembro Amarelo” com ações de prevenção ao suicídio. As atividades começam, nesta sexta-feira, 04/09, com o lançamento da campanha “Deixe a vida florescer”, que será marcado por ações de conscientização a serem realizadas na ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida popularmente como ponte Rio Negro. A programação vai abranger outros quatro municípios do Amazonas.

As equipes estarão na ponte Rio Negro a partir das 16h. Está prevista a adesivagem de carros que transitam pela ponte, além de distribuição de folhetos e ventarolas. Tendas de assistência psicológica do Governo do Estado também serão montadas nos dois sentidos da via.

De acordo com o secretário William Abreu, titular da Sejusc, o “Setembro Amarelo” ainda envolverá ações nas unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) da capital e do interior, com atividades em Iranduba, Itacoatiara, Parintins e Manacapuru. Também ocorrerão lives nas redes sociais da Sejusc e a iluminação do Teatro Amazonas na cor amarelo em alusão à campanha.

A secretária executiva de Direitos Humanos da Sejusc, France Mendes, ressalta a importância de discutir o assunto. “O suicídio é um tema muito delicado. É importante que cada vez mais se fale abertamente sobre o assunto, a começar pela família, nas escolas, rodas de amigos e a comunidade em geral. Muitas vezes não percebemos, em nossas famílias e nossa convivência diária, os sinais dados por essas pessoas que estão nessa condição. A partir do momento que o tema é discutido abertamente, é possível identificar os sinais e buscar ajuda”.

Programação

04.09 – Lançamento da campanha na ponte Rio Negro

08.09 – Ação no PAC Alvorada / Live no instagram @redesejusc

09.09 – Ação no PAC Parque 10

10.09 – Ação no PAC Educandos e PAC Galeria

11.09 – Ação no PAC São José

14.09 – Ação no PAC Leste

15.09 – Ação no PAC Compensa / Live no instagram @redesejusc

16.09 – Ação no PAC Sumaúma

17.09 – Ação no PAC Via Norte

18.09 – Ação no PAC de Iranduba

21.09 – Ação no PAC de Itacoatiara

22.09 – Ação no PAC de Manacapuru / Live no instagram @redesejusc

23.09 – Ação no PAC de Parintins

29.09 – Live no instagram @redesejusc

30.09 – Encerramento com iluminação do Teatro Amazonas na cor amarelo

