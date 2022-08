Campanha nacional contra a poliomielite começa hoje (08/08)

Público-alvo no caso da poliomielite são crianças menores de cinco anos de idade, mas campanha também visa atualizar a situação vacinal de menores de 15 contra doenças como febre amarela, hepatite e pneumonia, entre outras.

Começam no Brasil nesta segunda-feira (8) duas campanhas de vacinação – uma contra a poliomielite com foco em crianças menores de 5 anos e outra para atualizar a caderneta vacinal dos menores de 15 contra diversas doenças.

A iniciativa do Ministério da Saúde visa contornar as baixas taxas de vacinação no país e será realizada até o dia 9 de setembro. Cerca de 40 mil postos de vacinação estarão abertos para aplicar as doses das 18 vacinas previstas pelo calendário nacional para esse público.

Como mostrou o g1, somente no ano passado, as principais vacinas previstas no calendário infantil tiveram índices abaixo de 73%, enquanto a faixa de cobertura recomendada gira em torno de 90% e 95%.

Poliomielite: crianças menores de 5 anos

A campanha nacional contra a pólio busca alcançar crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante (que é aplicado as 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular) ou que ainda não tomaram as doses de reforço.

Esse reforço, previsto pelo Calendário Nacional de Vacinação, é aplicado aos 15 meses e aos 4 anos de idade. São essas vacinas que são aplicadas via oral. A meta do Ministério é alcançar 95% desse público.

A doença, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas.

Segundo os últimos dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde consultados pelo g1, a cobertura contra a poliomielite no Brasil não chegou ainda aos 50% do público-alvo neste ano.

A ausência da Caderneta de Vacinação não é um impeditivo para se vacinar. O Ministério orienta a quem perdeu o documento procurar o posto de saúde onde as vacinas foram aplicadas para resgatar o histórico de vacinação e fazer a segunda via.

Multivacinação de crianças e adolescentes

No caso da campanha de multivacinação, o Ministério da Saúde espera atualizar o esquema previsto pelo PNI para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

As vacinas que estarão disponíveis nos postos de vacinação são contra a hepatite, pneumonia, rotavírus, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, HPV, difteria, meningite, entre outras.

O Ministério da Saúde explica que, para crianças com mais de três anos de idade, esses imunizantes poderão ser administrados de maneira simultânea com a vacina contra a Covid-19 ou durante qualquer intervalo de aplicação.

A pasta ressalta que todos os imunizantes são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Fonte: G1

Que é Poliomielite?

Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas.]