Campanha digital coloca Amazonas como destino para turistas que estão programando viagens pós-pandemia

Influenciadora digital amazonense Vivian Amorim apresenta a série, que será divulgada nas redes, a partir deste sábado (03/10)

O Governo do Estado lança, a partir deste sábado (03/10), uma campanha digital com vídeos promocionais do Amazonas. Com o setor do turismo entre os mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, a estratégia visa divulgar o estado como destino seguro para turistas brasileiros e estrangeiros no período pós-pandemia. Apresentada pela influenciadora digital Vivian Amorim, a campanha faz parte do programa de retomada do turismo “Amazone-se”, lançado pelo governador Wilson Lima e elaborado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

De acordo com a presidente da Amazonastur, Roselene Medeiros, a campanha coloca o Amazonas na vitrine, neste momento, em que os turistas voltam a programar viagens e reforça o Amazonas como roteiro seguro.

“Nosso turismo não é de aglomeração, por isso, lançamos essa campanha apresentando o Amazonas como destino seguro. Temos protocolos de biossegurança bem definidos. Devemos investir na divulgação do nosso destino desde agora, uma vez que o visitante planeja-se em média com seis meses de antecedência para uma viagem. Por essa razão, lançamos a campanha nesse momento”, destacou.

A retomada do turismo já começou e investir na divulgação dos atrativos do estado é fundamental, alerta a diretora de Marketing da Amazonastur, Ana Cláudia Rego. “O Amazonas precisa se posicionar para a venda do nosso destino e, através da plataforma digital, lançamos a campanha ‘Amazone-se’ com a veiculação de vídeos para que turistas e agentes de viagens possam comprar o nosso roteiro e sentir que estão vindo para um destino seguro. Esse é um momento crucial para que nós possamos apresentar o nosso destino a todos os turistas”, disse Ana Cláudia.

A campanha conta com quatro vídeos promocionais, apresentados pela influenciadora digital amazonense Vivian Amorim, que destacam os principais atrativos turísticos do Amazonas. Vivian é apresentadora de TV e tem mais de 6,6 milhões de seguidores no Instagram.

“O propósito da campanha é mostrar como o Amazonas merece ser conhecido e vivido por todos. Carrego no peito um orgulho imenso da minha terra e das minhas origens, por isso é muito gratificante e honroso poder contribuir com a divulgação e com o turismo do meu estado. Nós somos um povo hospitaleiro, que sabe receber todo mundo de braços abertos. E eu, como boa amazonense que sou, continuarei puxando a sardinha pro nosso lado, divulgando o que temos de melhor e levando sempre comigo o bordão ‘De Manaus para o Mundo’ com muito orgulho”, ressalta Vivian.

Os vídeos serão lançados nas redes sociais do Governo do Amazonas, da Amazonastur e também da influenciadora, sempre aos sábados, a partir deste sábado (03/10) até o dia 24 de outubro, data do aniversário de Manaus. Cada edição vai abordar os atrativos por temas como os passeios culturais, gastronomia e as belezas naturais da região, como rios, florestas e cachoeiras.

Campanha digital – Esta é a primeira campanha com influenciadores digitais lançada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom).

“O mercado de comunicação sofreu grandes mudanças recentemente, principalmente com o fortalecimento das plataformas digitais neste período de pandemia, por isso investir no marketing de influência é nossa aposta para atrair mais turistas para o Amazonas. A Vivian Amorim sempre exalta a sua origem amazonense, e é uma importante aliada para divulgar nosso estado como um destino para os turistas”, afirmou o secretário de Estado de Comunicação, Rodrigo Araújo.

Sobre o ‘Amazone-se’ – O programa de retomada do turismo “Amazone-se” foi lançado, no último dia 18 de agosto, pelo governador Wilson Lima. Além da promoção turística por meio de campanhas, o “Amazone-se” prevê o ordenamento do setor, suporte ao empresariado e obras de infraestrutura turística.

No campo da infraestrutura, estão previstas as reformas dos Centros de Atendimento ao Turista (CATs) e do terminal de passageiros do Aeroporto de Barcelos; a instalação de infraestrutura turística em comunidades indígenas, no entorno de Manaus; e melhorias na infraestrutura, na Serra da Valéria, comunidade localizada no município de Parintins.

Está também em fase de aprovação, no Ministério do Turismo, a construção do Museu dos Bois em Parintins, além da conclusão da segunda fase do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), em Manaus, que será entregue até o final deste ano.

