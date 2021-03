Campanha de Vacinação contra Covid-19 é pauta de reunião on-line para municípios do interior do Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realiza nesta quarta-feira (17/03), a partir das 15h, por meio de plataforma digital, reunião on-line sobre a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, com os representantes das 61 secretarias municipais de saúde do interior do Amazonas.

Para o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, a reunião é importante para alinhar as estratégias operacionais referente à vacinação contra a Covid-19 que estão sendo realizadas nos municípios. “Precisamos estimular mais celeridade nos registros de aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 com a finalidade de avançar no número de vacinados por grupos prioritários”, destacou o diretor.

Fernandes salienta ainda que a agilidade no preenchimento das informações nos sistemas de informações possibilita uma análise de dados reais, e assim é possível definir estratégias mais efetivas no controle da doença. “A vacina é uma importante ferramenta de prevenção e controle da pandemia contra o novo coronavírus. No entanto, é essencial fazer busca ativa dos grupos prioritários para alcançar a cobertura vacinal de 90%”, reforçou.

Durante a reunião, também serão tratados outros temas, como a não retirada pelos municípios dos insumos que permanecem na guarda da FVS-AM. O detalhamento da aplicação das doses de imunizantes contra Covid-19 é público e disponível no painel do vacinômetro do estado, disponível no link: https://bit.ly/3lk40uF.

Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, que inclui a prevenção de doenças por meio da imunização, coordenada no Amazonas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI/FVS-AM). A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

FOTO: Arthur Castro/Secom