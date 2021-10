Campanha de Multivacinação no Amazonas inicia nesta sexta-feira

Estratégia é destinada para crianças e adolescentes menores de 15 anos

Começa nesta sexta-feira (1º/10), a Campanha Nacional de Multivacinação no Amazonas para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, que deixaram de tomar vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação e estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A campanha é coordenada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). As doses serão aplicadas até o dia 29 de outubro em todo o país, conforme o Ministério da Saúde.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o objetivo da campanha é possibilitar que as crianças e adolescentes, que estão com pendências de vacinação, atualizem a caderneta de vacina. “A vacina é nossa importante arma e precisamos evitar que algumas doenças, que já estão erradicadas, retornem. Por isso, é muito importante que todos busquem atualizar o cartão de vacina”, destaca Tatyana.

As doses de vacina já foram distribuídas a todos os municípios do Amazonas, segundo informou a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) da FVS-RCP, Izabel Nascimento. “Solicitamos todo o empenho das secretarias municipais de saúde dos municípios para que possamos alcançar o máximo possível de crianças e adolescentes com o objetivo de aumentar as coberturas vacinais”, disse.

Vacinas disponíveis – Dentre as vacinas que estarão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela, HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano) e ACWY para adolescentes.

Referência – A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

FOTO: Girlene Medeiros/FVS-RCP