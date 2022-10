CAMINHÃO DE DROGAS É PRESO NA BR 319

Na tarde desta sexta-feira (21), a equipe da PRF no KM 1 da BR-319, porto do Ceasa, no município de Manaus, prendeu um motorista de caminhão que estava transportando mais de 530 kg de maconha em barras.

O flagrante aconteceu durante a fiscalização de rotina, os policiais abordaram o caminhão, realizando uma fiscalização veicular no compartimento do veículo assim encontrando caixas de papelão com a carga ilícita.

A droga tinha como destino o estado do Rio de Janeiro, o motorista afirmou à equipe que seria recompensado com um valor no ato da entrega da carga.

Diante do fato, o condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo encaminhado para delegacia da Polícia Federal para os demais procedimentos.

Fonte: PRF