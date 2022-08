Camil (CAML3) anuncia compra da Mabel, Enauta (ENAT3) divulga prévia operacional e mais notícias

O noticiário desta terça-feira (23) tem como destaque o recuo de 52,5% na produção da Enauta (ENAT3) no mês de julho na comparação com junho deste ano.

A Camil (CAML3) anunciou a compra da Mabel e licenciamento da marca Toddy para cookies.

Já a Petrobras (PETR3;[ativo=PETR4)] comunicou que foi intimada em ação contra a indicação de Caio Paes de Andrade como presidente da estatal.

A Oi (OIBR3;OIBR4), por sua vez, confirmou que a proposta apresentada pela NK 108, afiliada da Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações, foi a única válida em um processo competitivo na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Confira mais destaques:

Camil (CAML3)

A Camil (CAML3) celebrou junto à Pepsico do Brasil contrato para a aquisição da totalidade das quotas de emissão CIPA Industrial de Produtos Alimentares Ltda. e da CIPA Nordeste Industrial de Produtos Alimentares Ltda. As empresas adquiridas detém a fabricação de biscoitos da marca principal “Mabel”, além das marcas “Doce Vida”, “Mirabel”, “Elbi’s” e “Pavesino”.

Fazem parte da transação as plantas industriais de Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D’Ajuda (SE), operadas por aproximadamente 800 colaboradores. Além dessa aquisição, a transação também estabelece o licenciamento pela Pepsico para a Camil da marca “Toddy” para cookies pelo prazo de 10 anos, e a aquisição dos ativos que compõem a linha de produção da marca “Toddy” para cookies.

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras divulgou na véspera comunicado informando ter sido intimada no dia 11 de agosto para apresentar sua defesa prévia ao pedido de liminar de uma ação movida pelo senador Jean-Paul Prates (PT) e pelo presidente da Anapetro, Mario Alberto Dal Zot.

Na ação, que corre no juízo da 11ª Vara Federal do Rio, eles solicitam a anulação da nomeação de Caio Paes de Andrade como diretor presidente da estatal. O executivo, indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, foi aprovado no dia 27 de junho para o comando da estatal pelo Conselho de Administração por sete votos a três.

Enauta (ENAT3)

A produção total da Enauta (ENAT3) no mês de julho atingiu 268,0 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 8,6 mil boe, um recuo de 52,5% na comparação com junho de 2022.

“Ao longo do mês de julho, o Campo de Atlanta passou por uma parada programada para atender às exigências normativas do Ministério do Trabalho, bem como preparar o FPSO para a recertificação pela DNV (Det Norske Veritas)”, explica a petroleira.

Oi (OIBR3;OIBR4)

A Oi confirmou na véspera que a proposta vinculante apresentada pela NK 108, afiliada da Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações, foi a única válida em um processo competitivo na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A aquisição da SPE Torres 2, no valor de até R$ 1,697 bilhão, que serão pagos em dinheiro.

Do montante total, segundo fato relevante, até R$ 1,088 bilhão serão pagos na data de fechamento da operação, e o restante, até R$ 609 milhões, serão pagos até 2026, a depender da quantidade futura de Itens de Infraestrutura a serem utilizados, os quais serão refletidos no Contrato de Compra e Venda da SPE Torres 2 a ser negociado, explica a Oi.

Assaí (ASAI3)

O Conselho de Administração do Assaí (ASAI3) aprovou emissão de debêntures no valor total de R$ 600 milhões.

Esta é a 6ª emissão da Assaí (ASAI3), agora em três séries de distribuição pública com esforços restritos de distribuição. cada debêntures tem o valor de R$ 1 mil. Os recursos captados serão utilizados para reembolso de gastos e despesas incorridas pela companhia “relativos a expansão e/ou manutenção de determinados imóveis”.

Ânima (ANIM3)

A Ânima (ANIM3) informou que a diretora de RI da companhia, Marina Oehling Gelman, vai deixar o cargo para liderar a diretoria de novos negócios. Guilherme Colin Soárez será o novo diretor-presidente da vertical de medicina Inspirali. O Conselho de Administração da Ânima aprovou hoje o nome de Marcus Vinicius Cuiabano Peixoto para assumir a diretoria de RI.

Gol (GOLL4)

A agência de classificação de risco S&P piorou a perspectiva do rating CCC+ de crédito da Gol, de positiva para estável, citando recuperação mais lenta do que o esperado e acesso limitado da companhia aérea ao mercado de capitais.

“Apesar da ausência de vencimentos de curto prazo consideráveis, a recuperação mais lenta do que o esperado nas margens e o acesso limitado aos mercados de capitais aumentaram os riscos de fluxo de caixa”, afirmou a S&P em relatório, citando também os custos de combustível muito maiores, que resultarão em um Ebitda de R$ 2 bilhões nos primeiros sete meses de 2022, abaixo da projeção de R$ 3,4 bilhões.

Wiz (WIZS3)

A Wiz (WIZS3) comunicou que a Wiz Conseg Corretora de Seguros, subsidiária da companhia, celebrou os instrumentos contratuais para a aquisição de participação societária na Trombini que atua, com exclusividade, com grupos de concessionárias de veículos.

A Wiz Conseg adquiriu participação societária equivalente a 50,1% do capital social da Trombini, corretora que deterá, com o fechamento da operação, a exclusividade para comercialização de produtos de seguridade nas concessionárias do Grupo Le Lac por 10 anos. O Grupo Le Lac é composto por 11 concessionárias de veículos das marcas Jeep, Citroën, Peugeot e Hyundai no estado do Paraná.

Viveo (VVEO3)

A Viveo (VVEO3) anunciou a compra da Neve Produtos Cirúrgicos e da Nutrifica por R$ 110 milhões.

Zamp (BKBR3), dona do Burger King Brasil

O Banco Morgan Stanley elevou participação acionária na companhia de 9,7% para 10,7%. A fatia corresponde a 29.427.383 American Depositary Receipts (ADRs).