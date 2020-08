Câmara Municipal de Manaus de luto pelo falecimento do jornalista Antônio Rodrigues

O jornalista, José Antônio dos Santos Rodrigues, foi atropelado na noite deste sábado em Manaus (01/08), na capital amazonense.

Natural do Paraná, Antônio Rodrigues, 67, chegou em Manaus em 1983 e, desde 1985 trabalha na Câmara Municipal. Seu carisma e profissionalismo ficarão na memória de seus amigos e familiares.

“Estamos muito triste com essa notícia. Rodrigues era daqueles funcionários que ninguém esquece. Sempre com um sorriso no rosto, profissional dedicado e querido. Vai fazer muita falta”, avaliou Joelson Silva.

Nas redes sociais e instagram, funcionários da CMM e jornalistas de diversos veículos de comunicação, manifestaram sentimentos de pesar e solidariedade à família de Rodrigues.

Ele era casado com a senhora Maria Edith Araújo Rodrigues, pai de Natasha, 32, Natália, 31, avô de Miguel Augusto, 10, e Pedro Valentin, 5, ambos filhos de Natasha e Robes Padrin, seu genro.

O corpo do jornalista, morto em virtude de um atropelamento na avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul na noite deste sábado, será velado no Memorial da Câmara Municipal de Manaus, a partir das 8h, com acesso limitado de pessoas, respeitando o distanciamento de pelo menos dois metros entre elas, assim como uso de máscara e álcool em gel.

Conforme orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o protocolo recomenda ainda que seja evitada a permanência de pessoas que pertençam ao grupo de risco: maiores de 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas e inumo deprimidos. Além disso, a presença de pessoas com sintomas de doenças respiratórias também deve ser evitada como, por exemplo, febre e tosse.

Contamos com a compreensão de todos!