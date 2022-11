Calor e animação marcam segundo dia do ‘Copa na Arena’ com vitória da seleção brasileira

Nem o calor forte de meio-dia em uma segunda feira (28/11) afastou torcedores que decidiram prestigiar a segunda partida da seleção brasileira no ‘Copa na Arena’. O projeto do Governo do Estado abre as portas da Arena da Amazônia para o público amazonense, reunindo dezenas de atrações musicais, vacinação contra a COVID-19 e muita festa, especialmente depois de mais uma vitória da seleção brasileira por 1 a 0 contra a Suíça.

Os termômetros marcavam 32ºC quando os portões da Arena foram abertos nesta segunda-feira. A programação para o segundo Copa na Arena reuniu atrações como as bandas Critical Age, Official 80 e Cauxi Eletrizado, DJ Sandro Souza e os cantores PA Charles, Arlindo Neto e Wanderley Andrade. No intervalo da partida, a bateria da Escola de Samba A Grande Família fez a festa dos torcedores que acompanhavam o duelo.

“Está superando a expectativa. O ambiente é muito bom com um show maravilhoso no início e estamos curtindo. Três a zero para o Brasil. Vamos aproveitar e sair só quando finalizar tudo. Está ‘top’ e tudo maravilhoso”, afirmou o soldador Geilson Faustino, de 50 anos, acompanhado da esposa Núbia Moreira.

Na área de vacinação contra a COVID-19, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), a população também pode atualizar o esquema vacinal e ao mesmo tempo torcer para o Brasil.

Foi o caso de Juan Pablo, de 13 anos. Acompanhado do pai Juan Mário, de 60 anos, a animação da dupla para assistir mais um jogo da seleção ganhou mais uma ‘dose’ aplicada pelas equipes de saúde.

“É muito importante. Vamos aproveitar esse momento de alegria, tem a vacinação então tem que aproveitar o momento. Ele (Juan) tem duas doses e agora vai ter a terceira para viajar. Está tudo pronto. Agradeço a oportunidade e vai ser uma grande festa”, disse Juan Mário.

Festa

Na última quinta-feira (24/11), mais de 12 mil torcedores acompanharam de forma gratuita no Copa na Arena a estreia da seleção brasileira contra a Sérvia. Uma delas foi a artesã Vitória Nery, de 46 anos, que repetiu nesta segunda-feira o ‘ritual’ de acompanhar o jogo na Arena da Amazônia para garantir mais vitórias.

“Nem o sol atrapalhou a gente hoje. Estamos na Arena para curtir o jogo do Brasil. Estamos felizes porque o Brasil ganhou. Vim no primeiro jogo, amei as atrações, o Brasil também ganhou e todas as vezes que tiver jogo eu também vou vir”.

O diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), Jorge Oliveira, afirma que a capital se consagrou como uma das cidades que concentram maior número de torcedores para torcer pela seleção de forma segura e com o apoio do Governo do Estado.

“Manaus foi o segundo o local do Brasil todo que mais concentrou pessoas para torcer pela seleção brasileira no último jogo. Estamos esperando hoje e na quinta-feira algo em torno de 8 a 12 mil pessoas também para que possamos torcer para a seleção e levar essa energia para eles”.

