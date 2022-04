Call center do aplicativo Saúde Amazonas contabiliza mais de 24,6 mil ligações no primeiro mês de operação

Implantada pela SES-AM e pela Prodam, central de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Com o objetivo de informar a população sobre o agendamento de consultas e procedimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), implantou a central de atendimento do aplicativo Saúde Amazonas. Em operação desde março de 2022, a central contabiliza mais de 24,6 mil contatos e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no modelo call center.

“O aplicativo Saúde Amazonas já registrou mais de 2,4 mil downloads e tem se mostrado um grande aliado aos pacientes que possuem consultas e exames agendados pelos Sisreg (Sistema Nacional de Regulação). O projeto do Governo do Amazonas é um sucesso e a secretaria vai continuar atuando para agilizar ainda mais o processo de atendimento dos pacientes”, ressaltou Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

De acordo com o gerente de Negócios da Prodam, Deiwe Furtado, além de manter uma linha direta de comunicação com o cidadão, a central tem o importante papel de contribuir para a redução do absenteísmo na rede estadual de saúde, quando o paciente deixa de comparecer à consulta ou exame marcado no SUS.

“Apenas entre os dias 14 e 30 de março, foram realizadas 12,1 mil ligações para pacientes a fim de confirmar o dia e o horário de consultas e exames. De posse dessas informações, a SES-AM consegue reorganizar seu esquema de atendimento, melhorando, de uma maneira geral, o serviço ofertado à população”, afirmou.

A central tem como objetivo informar, por telefone, os usuários do SUS, que não confirmaram no aplicativo Saúde Amazonas o comparecimento, o agendamento de sua consulta ou exame. O aplicativo está disponível nas plataformas Google Play Store e sistema iOS. Após a instalação, o usuário deverá fazer o cadastro e o login para verificar solicitações de procedimentos ou consultas, que estarão sinalizados com a data e o horário do atendimento agendado, e confirmar ou não o comparecimento.

