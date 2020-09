CALÇADÃO ILUMINADO COM ACADEMIA AO AR LIVRE, NO PÁTIO DO CAMPO SOCIETY STEPHAN BRAGA, NO BAIRRO DA OLARIA

A Comunidade de Nossa Senhora do Carmo (OLARIA) vai ganhar calçadão e academia ao ar livre nos próximos dias. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, está executando obras no pátio da Quadra Coberta Stephan Braga, os serviços estão sendo executados com recursos direto do município onde está sendo implantado um calçadão para caminhada, com uma Academia ao Ar Livre, para prática de exercícios físicos.

Moradores aguardam ansiosos pela conclusão do complexo, que também será todo iluminado, para utilização noturna. A equipe de trabalho também está colocando manilha em volta do espaço esportivo. É notícia boa! É informação de verdade!

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ