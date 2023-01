CAIXA inaugura novas unidades nas comemorações dos seus 162 anos

A CAIXA completa 162 anos de história e, para celebrar a data, inaugura 12 novas unidades. Serão oito unidades de varejo e quatro unidades especializadas em agronegócio.

As oito unidades de varejo estão localizadas em Paracuru (CE), Cariacica (ES), Coelho Neto (MA), Ladário (MS), Itaporã (MS), Carpina (PE), Parelhas (RN) e Guarulhos (SP).

As quatro unidades especializadas em agronegócio prestarão atendimento para os produtores das cidades de Humaitá (AM), Paragominas (PA), Redenção (PA) e Tangará da Serra (MT).

As instalações das novas unidades são acessíveis a pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Apresentam também sinalização interna funcional para facilitar o direcionamento e a movimentação dos clientes.

A rede da CAIXA está presente em mais de 99% dos municípios do país, com 53,3 mil pontos de atendimento. São cerca de 4,3 mil agências e postos de atendimento; 22,4 mil Lotéricas CAIXA e Correspondentes CAIXA Aqui; e 26,6 mil caixas eletrônicos.

Unidades de Varejo:

Unidades Agronegócio:

Fonte: Caixa