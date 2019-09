Cadastramento eleitoral precisa chegar aos eleitores no interior, cobra deputado Belarmino Lins n

Dezessete parlamentares subscreveram na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (3), requerimento de autoria dos deputados Belarmino Lins (PP) e Adjuto Afonso (PDT) solicitando ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) a realização de Cadastramento Eleitoral Biométrico em todos os municípios amazonenses, tendo em vista as eleições municipais programadas para 2020.

“Como é do conhecimento público, no ano de 2020 acontecerão as eleições municipais, quando os eleitores amazonenses, em todo o Estado, irão às urnas eleger, ou reeleger, prefeitos e vereadores para o próximo quatriênio”, argumenta Belarmino, prosseguindo: “Entendemos que esse mister exige a realização, por parte do TRE-AM de um Cadastramento Eleitoral Biométrico em todos os municípios do interior do Amazonas”, explicou.

Belarmino e Adjuto propõe também que o TRE-AM autorize os Cartórios Eleitorais a atenderem os eleitores em suas demandas quanto à solicitação da segunda via do Título de Eleitor visando regularização de suas situações perante a Justiça Eleitoral. “Consideramos importante que os eleitores façam o quanto antes a coleta biométrica eleitoral para que possam exercer, democraticamente, o direito ao voto”, afirmam os parlamentares na justificativa da propositura, reiterando confiança na sensibilidade do presidente do TRE, desembargador João Simões, sobre o acatamento da solicitação.