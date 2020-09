Caça Gripen pousa em Gavião Peixoto após realizar primeiro voo em espaço aéreo brasileiro

É o 1º F-39E das 36 unidades compradas da empresa sueca Saab. Atividades no Brasil incluem testes de controle de voo e de climatização e testes em condições climáticas tropicais.

O novo caça Gripen da Força Área Brasileira (FAB) – chamado de F-39E Gripen – concluiu o primeiro voo no espaço aéreo brasileiro. A aeronave, que saiu do aeroporto ministro Victor Konder, em Navegantes (SC), pousou na planta da Embraer em Gavião Peixoto (SP), às 15h07, de acordo com informações da Força Aérea Brasileira.

Durante o voo de, aproximadamente, uma hora, o caça foi acompanhado por duas aeronaves F-5M pertencentes ao Primeiro Esquadrão do Décimo Quarto Grupo de Aviação – Esquadrão Pampa. Dois helicópteros da FAB foram mantidos de sobreaviso de Busca e Salvamento em Pirassununga e Florianópolis para qualquer eventualidade.

O Gripen é o primeiro F-39E das 36 unidades que tiveram a compra anunciada em 2013 da empresa sueca Saab.

A partir de agora o programa de ensaios irá incluir o Centro de Ensaios em Voo do Gripen, na Embraer, em Gavião Peixoto, que será totalmente integrado ao programa de ensaios que já está em andamento na Saab, em Linköping, na Suécia, desde 2017.

As atividades no Brasil incluem testes nos sistemas de controle de voo e de climatização e testes na aeronave em condições climáticas tropicais. Além dos ensaios que são comuns às aeronaves do Programa Gripen E, serão testados no Brasil características únicas das aeronaves brasileiras, como integração de armamentos e o sistema de comunicação Link BR2 – que fornece dados criptografados e comunicação de voz entre as aeronaves.

Fonte: G1