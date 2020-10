Bruno Soares está na semifinal de duplas de Roland Garros

Nas quartas, brasileiro e croata Pavić passam por americano e inglês

Nesta segunda-feira (5), o tenista brasileiro Bruno Soares escreveu mais um capítulo na sua bela trajetória no esporte mundial. Formando dupla com o croata Mate Pavić, ele passou pelo americano Rajeev Ram e pelo inglês Joe Salisbury por 2 sets a 1 (4/6, 6/4, 7/5), em duas horas e 13 minutos de jogo. Com a vitória, a de número 500 na carreira, o atleta mineiro alcança a terceira semifinal no Grand Slam de Paris e a sétima em todos os quatro Grand Slams do circuito mundial (Aberto da Austrália, US Open, Wimbledon e Roland Garros).

O jogo começou muito difícil para a dupla do brasileiro. Salisbury e Ram, que foram campeões do Aberto da Austrália no início deste ano, quebraram o serviço logo no terceiro game. E administraram a vantagem para vencer a primeira parcial por 4/6. O segundo set teve uma quebra de serviço apenas no décimo game. O brasileiro e o croata pularam na frente e venceram o set por 6/4. Na terceira parcial, a dupla do brasileiro teve que reverter três break points no sétimo game para conseguir uma quebra decisiva apenas no 12° game. Assim, Soares e Pavić fecharam o set por 7/5 e a partida em 2 sets a 1.

O próximo adversário sairá do confronto entre entre os colombianos (cabeças de chave 1) Juan Sebastian Cabal e Robert Farah com o dinamarquês Frederik Nielsen e alemão Tim Puetz.

A semifinal deve ocorrer na quarta-feira (7).