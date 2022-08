Bruna Marquezine canta em karaokê no pós-festa de Rosalía

Bruna Marquezine, de 27 anos, foi ao ‘after party’ do show da cantora internacional Rosalía. O pós festa aconteceu no edifício Tokyo, que conta com um bar, balada, restaurante e karaokê, no centro de São Paulo.

A atriz soltou a voz no karaokê do local com o João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, sua amiga de longa data.

Ela é cantora ela!

Bruna Marquezine e João Figueiredo cantando no after do show da @rosalia.

🎥 Gabriel Benati via Instagram story pic.twitter.com/ByClPxRvQM — Mídias MC 〽️ (@MidiasMc) August 23, 2022

Quem é Rosalia?

Rosalía Vila Tobella, conhecida mononimamente como Rosalía, é uma cantora, compositora e produtora musical europeia, nascida na Espanha.

Outros artistas como Rosalia?