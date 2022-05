Bruna Marquezine abre o jogo sobre ‘inimizade’ com Anitta

Bruna Marquezine relembrou um suposto desentendimento que ocorreu entre ela e Anitta.

Em entrevista ao podcast ‘Pod Delas’, a beldade falou sobre a amizade com a cantora e citou a situação incômoda que causou burburinhos pela web na época, onde Anitta teria se envolvido com Neymar pouco tempo após o relacionamento do jogador com a atriz ter chegado ao fim.

‘’A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumentos para sustentar isso. Naquele momento, pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe? E as pessoas também gostam de reforçar isso, a inimizade, a competição, de exaltar uma e diminuir a outra. E várias vezes eu me perguntava: ‘Por que eu não falo com ela?’’’, revelou.

Bruna explicou que já tinha vontade de conversar com a cantora, e descreveu a situação em si como “boba e pequena”.

‘’Eu já estava sentindo há um tempo uma vontade – acho que nem falei isso pra ela ainda – de encontrá-la e falar: ‘Está tudo bem, não existe nada’. Ou poderia ter existido um dia – não vou falar ‘poderia’ porque é uma hipocrisia, as pessoas viram – o que existiu é uma coisa tão boba e pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe mais. E por causa de homem! Pelo amor de Deus, tem condição de em 2022 eu não falar com uma mulher que eu admiro por um desconforto?’’, disse a musa.