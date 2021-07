BRONCA ALTA, VICE GOVERNADOR CARLOS ALMEIDA E UM FUNCIONÁRIO COMISSIONADO SÃO ACUSADOS POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nota de esclarecimento – fraude em documento

O Governo do Amazonas esclarece que, na madrugada desta quinta-feira, o vice-governador, Carlos Almeida, e um funcionário comissionado da Casa Civil, de forma ilegal, criaram um documento exonerando um secretário de Estado, sem conhecimento do chefe da Casa Civil e do governador.

O documento não chegou a ser publicado, por isso não tem validade e efeito. Mas o ato gravíssimo tem o objetivo de causar instabilidade e danos ao Governo.

Diante disso, o servidor será exonerado, teve as senhas de acesso a sistema de governo canceladas e foi proibido de entrar na Casa Civil.

O caso foi encaminhado à polícia, que tomará todas as providências para responsabilizar os envolvidos nesse ato criminoso.