BRONCA ALTA – ELEIÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES DE LÁBREA PODE SER ANULADA PELO MP

O Presidente da Associação de Moradores do Bairro da Fonte do Município de Labrea Protocolou no Ministério Público, um requerimento pedindo a Anulação da Sessão Plenaria do Legislativo Municipal com data do dia 11/05/2018, em que ocorreu uma eleição da Mesa Diretora da Camara para o biênio de 2019 a 2020 que reelegeu o atual presidente REGIFRAN DE AMORIM AMANCIO e seu vice, o vereador JOSÉ HADSON.

A Associação de Moradores do Bairro da Fonte alega que, em vista dos procedimento adotados para a reeleição da mesa diretora f

ter sido feitas de forma ilegal, não respeitaram o prazo exigido por lei, com o agravante de que o pedido para incluir emenda parlamentar na lei orgânica do Município foi feito pelo Vice-presidente da referendada mesa.

O procedimento executado pela atual mesa diretora foi ilegal, e fere o prazo legal assegurado na lei orgânica do município.

O presidente da associacao disse que a anulação é legítima e que o pedido deve ser aceito pelo MP LABRENSE.

Nossa redação acompanhará os trámites deste pedido e gostará todas as informações relacionadas ao fato em nossas página eletrônicas.

ACRITICA DE HUMAITÁ