Brigadistas de Canutama recebem capacitação para atuar em queimadas na região amazônica

Dentro das ações para a prevenção de queimadas, o Governo do Amazonas reforçou o combate aos focos de calor em Canutama (a 619 quilômetros de Manaus) com a formação de novos brigadistas. Nesta sexta-feira (06/08), 25 novos brigadistas florestais receberam o certificado de capacitação no município, ampliando para 171 o total de brigadistas formados em 2021.

A formação de brigadistas faz parte da Operação Tamoiotatá e é promovida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Defesa Civil do Amazonas e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, com apoio das prefeituras e das secretarias municipais de meio ambiente.

Durante cinco dias, os novos brigadistas participaram de aulas sobre noções de proteção e Defesa Civil, noções de biodiversidade e educação ambiental, combate a incêndios florestais e atendimento pré-hospitalar.

As capacitações de brigadistas já foram realizadas nas seguintes localidades:

Apuí: 17 brigadistas

Boca do Acre: 38 brigadistas

Canutama: 25 brigadistas

Humaitá: 20 brigadistas

Lábrea: 26 brigadistas

Manicoré: 20 brigadistas

Novo Aripuanã: 24 brigadistas

Total de brigadistas formados nos municípios: 171

FOTOS: Defesa Civil do Amazonas