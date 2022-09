Brasileiro é detido após tentar assassinar Cristina Kirchner “Assistir vídeo”

(ANSA) – Um homem foi detido na noite desta quinta-feira (1º), após tentar assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na porta de sua casa em Buenos Aires.

De acordo com a Polícia Federal Argentina, o suspeito seria o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos. Até o momento não há informações sobre as motivações do criminoso.

Diversos vídeos divulgados por pessoas que estavam próximo à aglomeração flagraram o momento em que o agressor aponta a arma para a cabeça de Cristina e atira. Ela chega a levar as mãos, mas a arma parece falhar.

Na sequência, seguranças intervêm e conseguem prender o suspeito. Em entrevista ao jornal Clarín, o ministro de Segurança da Argentina, Aníbal Fernández, confirmou que Montiel já havia sido detido em março.

Na ocasião, o brasileiro estava portando uma faca e foi preso por contravenção e porte de arma não convencional. (ANSA)

🔴 #AHORA | Nuevas imágenes del intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.pic.twitter.com/2D3Tpz7XyC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 2, 2022