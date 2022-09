Brasil x África do Sul: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso feminino

Em Joanesburgo, o Brasil enfrenta a África do Sul na manhã desta sexta-feira (2), às 13h (de Brasília), em amistoso feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real. Este é o primeiro de uma série de dois jogos que a seleção feminina irá encarar contra as africanas, ambos em solo adversário.

Campeã da Copa Africana, a África do Sul terá o apoio de sua torcida para enfrentar um forte adversário. O Brasil, por sua vez, também venceu a Copa América, e agora dá sequência à preparação para a Copa do Mundo do próximo ano.

A convocação da técnica Pia Sundhage conta com jogadoras que atuam no futebol nacional – inclusive de Corinthians, São Paulo, Internacional e Palmeiras, semifinalistas da atual edição do Brasileirão feminino: após a realização dos jogos de ida, os torneio tem uma pausa para os compromissos da seleção antes dos jogos decisivos, a partir do dia 10 de setembro.

Nos últimos oito jogos entre as seleções, o Brasil ganhou sete vezes, além de um empate.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: Lorena, Antônia, Tainara, Rafinha, Tamires, Angelina, Ari, Adriana, Kerolin, Bia e Debinha.

Possível escalação do África do Sul: Dlamini, Ramalepe, Mbane, Matlou, Dhlamini, Jane, Kgoale, Cesane, Motlhalo, Magaia e Seoposenwe.

Desfalques da partida

Brasil:

sem desfalques confirmados.

África do Sul:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Brasil x África do Sul DATA Sexta-feira, 2 de setembro de 2022 LOCAL Orlando Stadium, Joanesburgo – África do Sul HORÁRIO 13h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 0 Colômbia Copa América feminina 30 de julho de 2022 Brasil 2 x 0 Paraguai Copa América feminina 26 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO África do Sul x Brasil Amistoso 5 de setembro de 2022 13h (de Brasília)

África do Sul

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Marrocos 1 x 2 África do Sul Copa Africana feminina 23 de julho de 2022 Zâmbia 0 x 1 África do Sul Copa Africana feminina 18 de julho de 2022

Próximas partidas