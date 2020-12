Brasil vai em busca da final do Mundial de Futebol de Areia Raiz

TV Brasil transmite semifinal com Uruguai às 19h30 deste sábado

Depois de quatro dias de muitos gols e belas jogadas, o Mundial de Futebol de Areia Raiz está chegando na reta final. Neste sábado (12), na Arena Gladiadores da Bola, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, acontecem as semifinais do torneio. O primeiro jogo da noite será França e Colômbia a partir das 18h30. As duas equipes estavam no grupo A na fase de classificação do campeonato e avançaram sem marcar nenhum ponto. Mas, nas quartas de final, mostraram força e qualidade. Os europeus se classificaram fazendo 4 a 2 com autoridade sobre a Tunísia. Os colombianos derrubaram um dos favoritos ao título. Na primeira fase, o Paraguai havia feito a melhor campanha, com 12 pontos, três vitórias em três jogos, 20 gols marcados e apenas seis sofridos. Mas, na hora da decisão, o jogo ficou no 2 a 2. E nas cobranças de pênaltis o placar foi 2 a 1 para os colombianos.

Às 19h30, vai ser a vez do Brasil buscar a vaga na grande final, com transmissão da TV Brasil. Só que para chegar lá terá que passar por um adversário difícil e muito tradicional, o Uruguai. Até aqui, a equipe verde e amarela fez quatro jogos e venceu todos, com 24 gols marcados e oito sofridos. O Uruguai tem apenas uma derrota nos mesmos quatro jogos, com 14 gols feitos e 13 sofridos. Só que eles chegam animados por terem eliminado nas quartas o Chile, que vinha com uma campanha perfeita no torneio até aquele momento. Antes de perderem para o Uruguai por 3 a 1, o chilenos tinham três vitórias em três jogos com 17 gols feitos e apenas seis sofridos. E o Brasil teve que superar um grande susto nas quartas de final de sexta-feira. Depois de estar vencendo Angola por 3 a 1, sofreu o empate e só se classificou nos pênaltis.

A decisão do terceiro lugar e a grande decisão do torneio estão marcadas para domingo (13) a partir das 19h.

Fonte: Agencia Brasil