Brasil ora por Gusttavo Lima após estado de saúde se “agravar”; entenda

Gusttavo Lima foi submetido a uma cirurgia na tarde de hoje e teve seus shows cancelados após médicos pedirem repouso absoluto

Em suma, Gusttavo Lima faria na próxima quinta-feira, dia 28 de abril um show na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e teve seu evento cancelado em cima da hora devido ao seu estado de saúde.

Brasil ora por Gusttavo Lima

Inesperadamente, o cantor Gusttavo Lima que é um dos maiores destaques do mundo sertanejo fez uma cirurgia de sinusite, e seu estado apesar de ser estável necessita de muitos cuidados. Todavia, o repouso absoluto é indispensável, e o show do cantor teve que ser adiado para o dia 04 de maio, quando possivelmente receberá “alta”.

Sobretudo, o colunista responsável pela matéria não comentou muitos detalhes do ocorrido com o cantor. Contudo, recentemente uma fã ao cumprimentar o cantor, bateu a cabeça de uma criança e atingiu em cheio o queixo do embaixador, que teve que retirar.

Fãs de Gusttavo Lima faz criticas contra o cantor

Sobretudo, após a divulgação da cirurgia do esposo de Andressa Suita, alguns fãs deixaram comentários nada positivos para o cantor. Afinal, a maioria teria dito que isso seria efeito de remédios que o embaixador exagera para ficar musculoso.

Por fim, Brasil está em oração para que o cantor fique bem e não tenha mais problemas de saúde, as orações são de muita importância no momento. Entretanto, recentemente, Gusttavo Lima apareceu em um vídeo beijando sua esposa Andressa Suita e a volta do casal foi anunciada.