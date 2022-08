Brasil goleia Costa Rica por 5 a 0 e vai às quartas da Copa feminina sub-20

O Brasil goleou a Costa Rica, por 5 a 0, na madrugada desta quarta-feira, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo feminina sub-20. Rafa Levis (duas vezes), Pati, Aline e Mileninha marcaram os gols no Estádio Nacional de San José, na capital costarriquenha.

Com o resultado, a Seleção terminou a primeira fase na vice-liderança do grupo A e somou sete pontos, ficando atrás da Espanha apenas no saldo de gols.

A equipe brasileira, treinada por Jonas Urias, balançou as redes em sete oportunidades até o momento e ainda não foi vazada.

A Seleção feminina sub-20 retorna aos gramados no sábado, às 23 horas (de Brasília), quando enfrenta a Colômbia. A partida é válida pelas quartas de final da competição.

Confira os outros resultados da Copa feminina sub-20:

Colômbia 2 x 2 Nova Zelândia

México 1 x 0 Alemanha

Austrália 0 x 3 Espanha