Brasil fatura 2º ouro com Isaquias e mais 2 bronzes no Pan de Canoagem

Competição garantiu classificação para Jogos Pan-Americanos de 2023

Campeão mundial no último fim de semana no C1 500 metros, o canoísta baiano Isaquias Queiroz faturou novamente o ouro nesta sexta-feira (12), na mesma prova, no Pan-Americano de Canoagem, em Halifax (Canada). O Brasil assegurou ainda dois bronzes, com os paranaense Vagner Souta no K1 500m e Ana Paula Vergutz no K1 1000.

É OUROOOOOOOOO!🥇🛶 É de Isaquias Queiroz, o Rei de Halifax! Vitória nos C1 500m pelo Pan-americano de canoagem 🇨🇦 Olha a chegada do homem! Haja coração! 💚💛 pic.twitter.com/FQdKVVvPOF — Time Brasil (@timebrasil) August 12, 2022