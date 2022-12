Brasil deve ficar otimista diante do retrospecto contra a Croácia; confira

Classificada para as quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira tem como próxima adversária a Croácia, em partida que acontece na próxima sexta-feira (9), no Cidade da Educação, às 12h (horário de Brasília). Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor de Holanda e Argentina nas semifinais.

O retrospecto do Brasil diante da Croácia é extremamente positivo: em quatro jogos, são três vitórias e apenas um empate. Houve duas partidas na história das Copas do Mundo, ambas na fase inicial. Em 2006, a seleção brasileira levou a melhor por 1 a 0, com gol marcado por Kaká.

Já em 2014, na primeira partida do Mundial do Brasil, a equipe então treinada por Luiz Felipe Scolari venceu por 3 a 1, com dois gols de Neymar e um de Oscar. A partida ficou marcada por um pênalti polêmico em cima do atacante Fred, marcado pelo árbitro japonês Yuichi Nishimura.

Brasil e Croácia ainda se enfrentaram em dois amistosos. Em 2005, as equipes empataram por 1 a 1: Ricardinho marcou o gol brasileiro, e Kranjcar balançou as redes para os croatas. Em 2018, em partida preparatória para a Copa do Mundo, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Neymar e Roberto Firmino.