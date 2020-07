Braçal morre após ser atingido por árvore durante derrubada

João José de Matos Soares da Silva, 43 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (20), vítima de um acidente de trabalho, em uma propriedade rural localizada às margens da BR-364 no projeto São Francisco, na região de Canutama, extremo sul do Estado do Amazonas.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência e quando chegou o filho da vítima contou que estava ajudando seu pai na derrubada de árvores e ouviu apenas o moto serras ligado e quando correu para ver o que havia ocorrido se deparou com o pai caído com sangramento no ouvido e boca e percebeu que o mesmo já estava sem vida. A perícia fez os trabalhos necessários e devido ao rabecão não ter comparecido o corpo foi transportado para o IML de Porto Velho em cima da carroceria da viatura da perícia.

Fonte: News Rondônia