BR distribui quase meio milhão de máscaras para frentistas

Máscaras personalizadas, produzidas por costureiras e pequenas fábricas antes paralisadas por causa da pandemia, estão sendo entregues pela BR Distribuidora aos frentistas, atendentes das lojas de conveniência BR Mania e técnicos dos centros de serviços automotivos Lubrax + que trabalham nos postos da bandeira, em todo o Brasil. No total, foram confeccionadas quase 500 mil peças, quer vão compor o uniforme dos empregados da revenda e das franquias da BR nesse novo normal.

Com duas camadas de tecido de algodão, o modelo para a distribuição foi o do tipo “ninja”, mais anatômico, evitando o desconforto pelo uso prolongado durante a jornada de trabalho. A BR Distribuidora também orienta os revendedores a incorporar como rotina a higienização rigorosa dos ambientes e a disponibilização de álcool gel para suas equipes e os consumidores, em alinhamento às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e determinações das autoridades de cada região do país.