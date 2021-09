imagens impressionantes detalham rachaduras enormes em um trecho da BR 319 próximo a Manaus.

O vídeo enviado a nossa redação, detalham bem as cenas encontradas, próximo a Manaus, no trecho entre Careiro Castanho e Careiro da Varzea, em primeira mão pra você que nos segue aqui no seu canal de notícias

Loading...