BR-319 – Carreta com foto do Presidente Bolsonaro tomba no trecho do meio

O fato ocorreu no trecho da BR 319 entre a Balsa do Igapó Açu e a entrada do ramal que liga a BR ao município de Manicoré. Uma carreta baú tombou no trecho conhecido por “piscinão”, o motorista não se feriu é os danos são materiais.

Um fato como esse pode ser considerado comum na medida em que temos vários acidentes Brasil a fora, porém estamos falando de BR-319 a única do Brasil que há mais 30 anos não pode ser asfaltada, e quando muito se conquista é no.maximo pavimentada, no verão.

A carreta leva a sua frente uma foto gigante do presidente Bolsonaro, que recentemente assumiu nosso país é teve uma votação expressiva dos caminhoneiros e do povo brasileiro.

Como é corriqueiro a cada 04 anos por aqui pelo Amazonas, sempre nas campanhas eleitorais, os candidatos presidenciáveis prometem a tão badalada é sonhada recuperação de nossa estrada ‘parque’ e que em fato nunca se concretizou na verdade. Há exatamente dois dias atrás o ministério de infraestrutura anunciou um gasto de hum bilhão de reais para recuperação da malha viária nacional, e adivinhe quem ficou de fora dessa lista?

O pesadelo, a descrença e futura revolta é saber que, estamos mais uma vez fora do processo de desenvolvimento rodoviário.

O governador Wilson Lima e outros colegas governadores do norte devem se reunir no dia 05/02 com o presidente e o ministro dos transportes onde poderão cobrar a inclusão da BR-319 na lista de estradas a serem recuperadas.

Bom a primeira impressão é sempre a que fica, já sentencia um ditado popular… Vamos aguardar, enquanto isso, a carreta Bolsonaro está deitada aguardando nosso presidente se levantar e caminhar em nossa direção!

Texto: Chaguinha

