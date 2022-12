“Boninho tem conhecimento…”; Simaria está sendo cotada para participar do BBB 23, diz colunista

Afastada dos palcos, Simaria Mendes pode fazer parte do elenco do Big Brother Brasil 2023. Pelo menos é o que disse o colunista Mateus Baldi, durante o Melhor da Tarde, desta quarta-feira (14). De acordo com Baldi, a cantora está sendo cotada como uma das possíveis participantes no camarote do BBB.

O colunista informou que a artista teria procurado por Boninho para negociar uma possível participação no reality show. Mateus destacou também que Boninho levou em conta o fato de a cantora ainda estar se ajustando para iniciar o projeto de artista solo: “Boninho tem conhecimento e sabe que ela está em um momento delicado na vida pessoal e com isso teria que parar a agenda. Sem shows e outros projetos do trabalho”, afirmou.

Mateus também destacou que o reality pode ser visto de uma forma positiva para a cantora: “O Big Brother Brasil seria uma desculpa para dizer: ‘acalmem, estou organizando minha vida, daqui a pouquinho lanço meu primeiro projeto musical’. O Big Brother pode ser uma oportunidade para ela pedir essa pausa”, declarou.

O colunista destacou também que Simaria já trabalhou ao lado de Boninho no The Voice Kids e opinou sobre a possível participação dela no BBB: “Ela tem um medo de pagar um preço mais alto do que ela já pagou, por conta das atitudes. No sentido de cancelamento. Por que ela é explosiva, fala o que pensa, não tem filtro, não no sentido ruim”, finalizou.